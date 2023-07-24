Україна - у дев'ятці держав, які першими отримують доступ до WhatsApp Channels

WhatsApp Channels - це один із найбезпечніших месенджерів у світі, й це особливо актуально в умовах російської агресії.

Meta запускає WhatsApp Channels, і Україна є серед перших дев'яти держав, які першими отримують доступ до месенджера.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що WhatsApp Channels - це один із найбезпечніших месенджерів у світі, й це особливо актуально в умовах російської агресії.

"Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно компанія Meta запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії отримала доступ до нових технологій стежень за спілкуванням у месенджерах Telegram та WhatsApp − як своїх громадян, так і мешканців окупованих територій України.