У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
ГоловнаТехнології

Україна - у дев'ятці держав, які першими отримують доступ до WhatsApp Channels

WhatsApp Channels - це один із найбезпечніших месенджерів у світі, й це особливо актуально в умовах російської агресії. 

Україна - у дев'ятці держав, які першими отримують доступ до WhatsApp Channels
Фото: tengrinews.kz

Meta запускає WhatsApp Channels, і Україна є серед перших дев'яти держав, які першими отримують доступ до месенджера.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що WhatsApp Channels - це один із найбезпечніших месенджерів у світі, й це особливо актуально в умовах російської агресії. 

"Росіяни постійно шукають нові підходи, щоб отримати дані українців, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Нові можливості платформи допоможуть побудувати безпечнішу взаємодію між українцями", - зауважив Федоров.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нещодавно компанія Meta запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads.

Тим часом Федеральна служба безпеки Росії отримала доступ до нових технологій стежень за спілкуванням у месенджерах Telegram та WhatsApp − як своїх громадян, так і мешканців окупованих територій України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies