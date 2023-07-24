iPhone 14 – смартфон із гідним функціоналом

Набір можливостей у телефоні iPhone 14 вражає навіть найвибагливіших користувачів. Базова модель відрізняється гарним набором функцій, щоб не просто з комфортом використовувати пристрій як переговорний інструмент або девайс для розваг, а й як гаджет для створення барвистих фото та відео. Саме цим може порадувати чергове покоління телефонів від «яблучної» фірми.

Телефон, що вийшов у 2022 році, зазнав численних змін програмної та технічної начинки. Не зайвим буде ознайомитися зі смартфоном iphone 14 детально, перш ніж зробити вибір на користь певної версії або кольору корпусу. Адже тепер телефон має нове зовнішнє виконання, перероблений модуль камер, а також додано велику кількість режимів для камери.

Технічні характеристики

Встановлено новий екран Super Retina XDR на 6,1 дюйма, а роздільна здатність 2532х1170 пікселів. Це говорить про унікальні можливості відображення інформації. Крім того, встановлено оновлений чіп Apple A15 Bionic, де є енергоефективні та продуктивні ядра для гарантії прискореної обробки інформації. За графіку відповідає окремий чіп на 5 ядер, який також він підтримує технологію Metal 2.

Внутрішня пам'ять на вибір – 128, 256 чи 512 Гб. Як додаток до чіпа є оперативна пам'ять стандарту LPDDR5, що має об'єм 6 Гб. Апаратне прискорення виконано завдяки процесору Neural Engine, відповідно за секунду він може виконувати до 16 трильйонів операцій.

Оновлення та новинки

Порівняно з минулими телефонами у iPhone 14 було достатньо змін:

· розширюється підтримка eSIM, що дозволяє швидко перемикатися між потрібними операторами;

· після активації режиму HDR максимальна яскравість екрана збільшується до 1200 ніт;

· основна камера має оновлений сенсор, що дозволить ухопити до 50% більше світла;

· фронтальна камера доповнюється автоматичним фокусом;

· перероблено технологію Deep Fusion, щоб підвищити якість фотографій.

Телефон також отримав новий акумулятор. У режимі відтворення відео він пропрацює до 20 годин, у потоковому режимі – до 16 годин, при програванні аудіо – до 80 годин. Швидке заряджання на 20 Вт забезпечить відновлення 50% за 30 хвилин.

Де придбати iPhone 14?

Відмінним місцем для вибору різних моделей стане інтернет-магазин «Stylus», де є фотографії для наочної оцінки та система фільтрів, вказуючи найважливіші технічні характеристики та параметри. Додаткову допомогу на основі запитів нададуть консультанти та менеджери магазину.