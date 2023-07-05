Це повністю електричний автомобіль, який може літати та їздити по дорогах. Він має можливості вертикального зльоту та посадки. Перша поставка запланована на кінець 2025 року.

У США прототип літаючого автомобіля отримав сертифікат льотної придатності від Федеральної авіаційної адміністрації (FAA).

Про це повідомляє CNN.

Федеральна авіаційна адміністрація сертифікувала транспортний засіб, який каліфорнійський стартап описує як літаючий автомобіль — перший повністю електричний автомобіль, який може літати та їздити по дорогах.

Компанія Alef Automotive заявила, що її транспортний засіб/літак, який отримав назву «Модель А», є першим літальним транспортним засобом, яким можна керувати дорогами загального користування та який може паркуватися як звичайний автомобіль. Він також має можливості вертикального зльоту та посадки. Він зможе перевозити одного або двох пасажирів і матиме запас ходу 200 миль і дальність польоту 110 миль.

Компанія розраховує продавати автомобіль за 300 000 доларів за штуку, а перша поставка запланована на кінець 2025 року.

У FAA заявили, що Alef — «не перший літак такого типу», який отримав спеціальний сертифікат льотної придатності. Однак Алеф зазначив, що його транспортний засіб відрізняється тим, що він здатний функціонувати як на дорозі, так і в повітрі, виглядати як звичайний автомобіль і паркуватися на звичайному паркувальному місці.

«Ми раді отримати цей сертифікат від FAA. Це дозволяє нам наблизитися до надання людям екологічно чистих і швидших поїздок на роботу, щотижня економлячи години окремих людей і компаній. Це один маленький крок для літаків, один гігантський крок для автомобілів», – сказав Джим Духовні, генеральний директор Alef.

На веб-сайті компанії зазначено, що літаючий автомобіль буде сертифікований як «низькошвидкісний транспортний засіб», що означає, що він не зможе рухатися швидше ніж 25 миль на годину по асфальтованій дорозі. «За задумом, якщо водієві потрібен швидший маршрут, водій скористається можливостями польоту Алефа», — йдеться у повідомленні компанії.

Незважаючи на це, автомобіль все ще потребує дозволу від Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, щоб вирушити на дороги.

Розробка автомобіля ведеться з 2015 року. Розробники надихнулися фільмом «Назад у майбутнє» (який передбачав появу літаючих автомобілів у той рік).