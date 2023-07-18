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Жертвами кібершахраїв ставали 43% користувачів Viber, – опитування

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 50 тисяч користувачів з України.

Жертвами кібершахраїв ставали 43% користувачів Viber, – опитування
Фото: pixabay

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування серед користувачів месенджера, щоб дізнатись, який відсоток українців стикався з кібершахраями. 

Результати опитування показали, що 81% користувачів Viber стикалися з кібершахраями в мережі: 43% ставали жертвами злочинців, ще 38% отримували підозрілі повідомлення або дзвінки, та не реагували на них. Лише 19% ніколи не зустрічалися з подібним в інтернеті.

На питання “Чи ставали ви жертвою кібершахраїв в інтернеті?” відповіді розподілилися наступним чином:

  • Так, мені траплялися сумнівні повідомлення та дзвінки — 43%
  • Були випадки підозрілих сповіщень, але я не реагую — 38%
  • Ніколи не було подібного — 19%

Rakuten Viber також запитав українців, чи зросла на їхню думку кількість кібершахраїв за останній рік. 85% респондентів впевнені, що інтернет-злочинців стало значно більше, лише 2% думають протилежне — що зловмисників у мережі менше, ніж було раніше. Ще 6% опитаних відповіли, що кількість кібершахраїв залишилась на тому ж рівні, а 7% відзначили, що не цікавляться цим питанням.

Відповіді на питання “Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?” розподілилися так:

  • Так, суттєво зросла — 85%
  • Залишилася на тому ж рівні — 6%
  • Думаю, що кількість шахраїв знизилася — 2%
  • Мені байдуже на це — 7%

Зазначається, що застосунок Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні. 

Нагадаємо, у Харкові шахрайський кол-центр під виглядом торгів на фондових біржах привласнював гроші громадян. Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

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