Жертвами кібершахраїв ставали 43% користувачів Viber, – опитування

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь більш як 50 тисяч користувачів з України.

Команда Rakuten Viber в Україні провела опитування серед користувачів месенджера, щоб дізнатись, який відсоток українців стикався з кібершахраями.

Результати опитування показали, що 81% користувачів Viber стикалися з кібершахраями в мережі: 43% ставали жертвами злочинців, ще 38% отримували підозрілі повідомлення або дзвінки, та не реагували на них. Лише 19% ніколи не зустрічалися з подібним в інтернеті.

На питання “Чи ставали ви жертвою кібершахраїв в інтернеті?” відповіді розподілилися наступним чином:

Так, мені траплялися сумнівні повідомлення та дзвінки — 43%

Були випадки підозрілих сповіщень, але я не реагую — 38%

Ніколи не було подібного — 19%

Rakuten Viber також запитав українців, чи зросла на їхню думку кількість кібершахраїв за останній рік. 85% респондентів впевнені, що інтернет-злочинців стало значно більше, лише 2% думають протилежне — що зловмисників у мережі менше, ніж було раніше. Ще 6% опитаних відповіли, що кількість кібершахраїв залишилась на тому ж рівні, а 7% відзначили, що не цікавляться цим питанням.

Відповіді на питання “Як вважаєте, кількість інтернет-шахраїв збільшилась за рік?” розподілилися так:

Так, суттєво зросла — 85%

Залишилася на тому ж рівні — 6%

Думаю, що кількість шахраїв знизилася — 2%

Мені байдуже на це — 7%

Зазначається, що застосунок Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні.

Нагадаємо, у Харкові шахрайський кол-центр під виглядом торгів на фондових біржах привласнював гроші громадян. Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.