Відсьогодні штучний інтелект Bard від Google доступний в Україні

Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота на основі штучного інтелекту Bard від компанії Google українською мовою та оптимізувати свій час.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж вийшли корисні оновлення:

експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit

можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше

голосове відтворення відповідей.

“Штучний інтелект — це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості. Розуміти, які завдання можна делегувати ШІ та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його. Але краще в ньому розібратися, щоб стати професійнішим та успішнішим”, – написав Федоров.

Нагадаємо, Ілон Маск створює нову компанію, що спеціалізуватиметься на штучному інтелекті. Вона тісно співпрацюватиме з Twitter, Tesla та іншими компаніями, щоб досягти прогресу у виконанні своєї місії.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Китай вступив у перегони зі США у сфері штучного інтелекту. Цьогорічні інвестиції в штучний інтелект у Сполучених Штатах перевищують показники КНР у шість разів.

У червні компанія Meta представила генератор музики на основі штучного інтелекту. Генератор може перетворити текстовий опис на аудіо тривалістю приблизно 12 секунд.