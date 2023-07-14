На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тисяч

Жінка розповіла, що в неї є знайомі серед впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти закрити кримінальну справу.

Ворожка з Тернопільської області обіцяла директору медичного центру Буковини за $300 тисяч допомогти закрити кримінальну справу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Ворожка з Тернопільщини пообіцяла директору медичного центру Буковини допомогти з закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медзакладу. За це вона попросила $300 тис.", - ідеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що в неї є знайомі серед впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти, також вона порекомендувала скористатися послугами її знайомого адвоката.

"Чоловік звернувся до адвоката з Києва, який мав представляти його законні інтереси під час розслідування, в якому директор медзакладу є фігурантом. Адвокат за грошову винагороду пообіцяв вплинути на представників правоохоронних органів", - зазначили в МВС.

Правоохоронці затримали адвоката під час отримання $10 тис. Слідчі поліції повідомили адвокату і ворожці про підозру.

У повідомленні Офісу генпрокурора уточнили, що директор медцентру є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше на на Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які ошукали людей на понад 2 млн грн.