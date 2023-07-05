У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу зловмисників із чотирьох осіб.

Про це пише Міністерство внутрішніх справ України.

Як з'ясували правоохоронці, у соціальних мережах зловмисники шукали оголошення про збір грошей на допомогу ЗСУ та лікування поранених бійців. Фігуранти представлялися працівниками платіжної організації та пропонували отримати грошовий переказ з Польщі.

Під виглядом конвертування злотих у гривні, правопорушники отримували персональні та банківські дані громадян, після чого привласнювали гроші з рахунків. Загальна сума завданих збитків попередньо становить понад два мільйони гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, що співробітники Кіберполіції Запорізької області підозрюють 30-річного жителя Хмельницького в тому, що він ошукував громадян під приводом пришвидшення процедури отримання посвідчень учасника бойових дій.