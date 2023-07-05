Окупанти обстріляли Вовчанськ, є поранений

Вдень у середу, 5 липня, під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що учора окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.