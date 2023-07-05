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Окупанти обстріляли Вовчанськ, є поранений

Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Вдень у середу, 5 липня, під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості.

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Нагадаємо, що учора окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

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