ПЦУ практично готова до переходу на новоюліанський календар, - Епіфаній

Потрібно тільки ухвалити остаточне рішення на Помісному соборі, який відбудеться 27 липня.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що ПЦУ практично готова до переходу на новоюліанський календар.

Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

"ПЦУ вже практично готова до переходу на новоюліанський календар. Нам потрібно тільки ухвалити остаточне рішення на Помісному соборі, який відбудеться 27 липня. Ми відкрита, соборна церква, тому рішення ухвалюємо колегіально", – сказав Епіфаній.

Він розповів, що рішення про перехід на новоюліанський календар уже ухвалено членами Синоду Архієрейського собору, залишилося остаточно затвердити його на Помісному соборі. У цьому контексті він зауважив, що під час Архієрейського собору 99% учасників підтримали відповідне рішення.

Митрополит підкреслив, що зараз перехід на новий календар засвоюється серед населення. На його переконання, люди не демонструють спротиву, оскільки це не насаджується силою.

"Хто бажає на певний час залишатися на старому календарі, залишиться. Але зараз видно, що це буде меншість. Абсолютна більшість ухвалить рішення про перехід із 1 вересня на новоюліанський календар", – додав Епіфаній.

Він наголосив, що настав час для цього рішення, оскільки більшість церков у світі перебувають на новоюліанському календарі, натомість тільки російська православна церква і декілька сателітів дотримуються календаря старого стилю.

"Настав час, коли ми приєднаємося до більшості в православному світі і святкуватимемо з ними православні свята", – зазначив Митрополит.

Він закликав усіх переходити на новоюліанський календар.

Нагадаємо, ПЦУ 24 травня офіційно повідомила про рішення перейти на новоюліанський календар.

Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором 27 липня, буде запроваджене з 1 вересня 2023 року. Таким чином, із 1 вересня більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня.