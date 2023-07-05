У середу, 5 липня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута.

Про це Сирський написав у Телеграмі.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - написав командувач.

Нагадаємо, що речник Генштабу Андрій Ковальов 5 липня заявив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилась. Захисники вели з окупантами двобій за перехоплення ініціативи.