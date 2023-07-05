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Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута

Було знищено значну кількість живої сили ворога.

Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

У середу, 5 липня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута.

Про це Сирський написав у Телеграмі.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Штурмові підрозділи 10-ї бригади "Едельвейс" штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Слава українським воїнам", - написав командувач.

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Нагадаємо, що речник Генштабу Андрій Ковальов 5 липня заявив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилась. Захисники вели з окупантами двобій за перехоплення ініціативи. 

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