Росіяни готуються пограбувати музей "Херсонес Таврійський", - ЦНС

Російські окупанти готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна адміністрація музею готує "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" на 300 тисяч експонатів із фондів заповідника. При цьому не зрозуміло, кому планують передавати фонди, але відомо, що це за межами Криму.

У ЦНС додають, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тисяч експонатів (основний і допоміжний фонд), з них 300 тисяч - це весь основний фонд.

З огляду на це загарбники фактично готують документи на вивезення більшості експонатів музею.

У травні представництво Президента України в АР Крим повідомляло, що окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” в тимчасово окупованому Криму.