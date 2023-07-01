9 серіалів липня: чорний гумор і екранізація Айзека Азімова

Другий місяць літа порадує нас чорним гумором, романтичними комедіями та детективами. А також продовженням уже культового «Джека Раяна», фантастичного серіалу «Фундація» та новинкою від майстра заплутаної нарації Стівена Содерберґа.

«Праведні Джемстоуни»: 3 сезон

Фото: uakino.club

Дата релізу: 18 червня

Де дивитися: НВО

Серіал «Праведні Джемстоуни» розповідає про відому та багату сім’ю телеєвангелістів. Уперше ця драма, багата на чорний гумор, вийшла на стримінговому сервісі "НВО" у 2019 році, другий сезон запустили 2022 року, прем’єра третього сезону відбулася нещодавно, серії виходитимуть щоп’ятниці протягом усього липня.

У центрі оповіді — сім’я пасторів на чолі з овдовілим багатим патріархом. Вони ведуть розкішне та безтурботне життя завдяки фінансуванню церкви, дурячи громадськість. Поступово герої зустрічатимуться із загрозами та шантажем від журналістів, невідомих кримінальників, пасторів інших церков і навіть таємничої групи мотоциклістів-убивць. Початок третього сезону вже встигли оцінити за чорний гумор і суміш комедії та пафосу.

«Знову 15»: 2 сезон

Фото: Netflix

Дата релізу: 5 липня

Де дивитися: Netflix

Другий сезон бразильської драми про дорослішання незабаром з’явиться на екранах. Серіал «Знову 15» розповідає історію дівчини Аніти, що здатна подорожувати – вона потрапляє у свої п’ятнадцять років, аби змінити минуле. Водночас ці зміни непоправно впливають на її стосунки та життя в майбутньому. Аніті доведеться знову пройти через складний і заплутаний підлітковий вік, щоб усе виправити.

«Лінкольн для адвоката»: 2 сезон

Фото: Netflix

Дата релізу: 6 липня

Де дивитися: Netflix

Серіал заснований на успішній серії книжок Майкла Коннелі «Лінкольн для адвоката». Вийшов у 2022 році й отримав багато схвальних відгуків від глядачів і критиків. Міккі Галлер — адвокат, який керує своєю фірмою із сидіння власного авто. У першому сезоні він поступово оговтується від складної операції та подальшої залежності від ліків. До адвокатської практики Міккі повертається після смерті колеги та успадкування його справ. У другому сезоні Міккі стає успішним адвокатом після гучної справи, але це приносить йому багато нових труднощів і викликів. Чи вдасться йому впоратися?

«Downey's Dream Cars»

Фото: imdb.com

Дата релізу: 22 червня

Де дивитися: discovery+

22 червня вийшла перша серія серіалу про автомобілі мрії Роберта Дауні-молодшого, а на 6 липня запланована вже остання серія сезону. Актор, відомий колекціонуванням машин, на прем’єрі серіалу невпевнено відповідає, що має приблизно двадцять машин. Саме це спонукає його до бажання переобладнати свої автівки та зробити їх більш екологічними. Серіал розповідає про команду експертів, які перетворюють машини з бензиновим двигуном на електромобілі. Шоу надихнула робота екологічної організації "Footprint Coalition", яка намагається зупинити та пом’якшити кліматичну кризу.

«Джек Раян»: 4 сезон

Фото: Netflix

Дата релізу: 30 червня

Де дивитися: Amazon Prime Video

Американський шпигунський трилер розповідає про аналітика ЦРУ Джека Раяна. Серіал створено на основі романів американського письменника Тома Кленсі. Джон Кразінські став п’ятим актором, що зіграв Джека Раяна; до цього в різних фільмах роль шпигуна виконували Алек Болдвін, Гаррісон Форд, Бен Аффлек і Кріс Пайн.

Четвертий сезон серіалу стане останнім. Цього разу герой візьме участь у небезпечній операції з викриття корупції. Він розкриє низку оборудок, що змусить його сумніватися в системі, яку він обіцяв боронити.

«Афтепаті»: 2 сезон

Фото: hollywoodreporter.com

Дата релізу: 12 липня

Де дивитися: Apple TV+

Перший сезон американського комедійного детективу розповідав про злочин, скоєний на вечірці випускників. Кожна серія висвітлює історію з перспективи нового персонажа. Цей серіал — приклад детективу, в якому розслідування стає для персонажів способом самореалізації та відходу від повсякденності. Перший сезон отримав багато позитивних відгуків, зокрема, через вдале поєднання жанрів, а також багато номінацій на телевізійній премії Асоціації голлівудських критиків 2022 року.

Другий сезон перемістить фокус із випускної вечірки на весільну. Під час святкування вбивають нареченого, і тепер усі гості та родичі стають підозрюваними. Творці залишать свій неповторний стиль міксування жанрів і розповідатимуть історію через характери та бачення окремих персонажів.

«Full Circle»: мінісеріал

Фото: IMDb

Дата релізу: 13 липня

Де дивитися: Max

Відомий американський режисер Стівен Содерберґ цього разу обіцяє захопити глядачів новим кримінальним трилером. Мінісеріал "Full Circle" розповість про спробу викрадення. Під час розслідування почнуть виринати таємниці персонажів, що змінюватимуть перебіг оповіді.

Від серіалу можна очікувати фірмового стилю Содерберґа – з нелінійністю та фрагментарністю. Разом з ним у проєкті задіяні сценарист Ед Соломон і виконавчий продюсер Кейті Сілве. Вони втрьох вже працювали над фільмом «Без різких рухів» (2021) і серіалом «Мозаїка» (2018). Новинка від цього тріо повна надій.

«Фундація»: 2 сезон

Фото: nashkiev.ua

Дата релізу: 14 липня

Де дивитися: Apple TV +

«Фундація» — американський фантастичний серіал за мотивами книжкової серії одного з найвідоміших письменників у жанрі наукової фантастики Айзека Азімова. Події відбуваються у вигаданому всесвіті, де галактикою вже багато років править Імперія. Правителя Імперії весь цей час клонують, щоб ніхто не претендував на його місце. Одного разу вчений Гері дізнається, що на Імперію чекає загибель. Однак цей процес можна сповільнити. Задля цієї мети і створюють «Фундацію». Організація повинна відвернути велику катастрофу.

Після першого сезону критики розділилися. Дехто вважає книгу «Фундація» непридатною для екранізації, а хтось, навпаки, вбачає в серіалі великий потенціал. У будь-якому разі другий сезон обіцяє багато нових пригод і красиву картинку.

«Милі магнолії»: 3 сезон

Фото: Netflix

Дата релізу: 20 липня

Де дивитися: Netflix

Американська романтична драма «Милі магнолії» розповідає про трьох жінок, що зустрічаються, аби відпочити та розібратися зі своїми проблемами. Медді почала процес розлучення з чоловіком, Дана також віддаляється від свого благовірного, а Гелен має ідеальну юридичну кар’єру, але мріє про дитину. Дівчата збираються в одному будинку, підтримують одна одну та проходять разом через складнощі романтичних стосунків, кар’єри та сім’ї.