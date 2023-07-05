Гроші від продажу книжок Вікторії Амеліної підуть на заснований нею Нью-Йоркський літфестиваль

Гроші з продажу решти накладу книги «Синдром листопаду, або Homo Compatiens» Вікторії Амеліної підуть на організацію літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк Донецької області, який письменниця заснувала в 2021 році. Про це повідомила на Фейсбук директорка видавництва «Віват» Юлія Орлова.

З метою зібрати якомога більше грошей, видавництво підвищило ціну на книжку з 80 до 200 гривень і оголосило розпродаж. 390 примірників видання, що залишалися від накладу 2015 року, розкупили за 6 годин.

«Я прийняла рішення підвищити ціну до 200 гривень задля того, щоб абсолютно всі кошти з продажу передати ГО “Нью-йоркський літературний фестиваль”, який Віка заснувала і яким жила. І щоб цих грошей вийшло більше. В одному інтерв’ю вона сказала, що складне сьогодення, з яким ми маємо справу, можна повернути та осмислити лише в багатоголоссі – в добрій літературі та добрій довірливій розмові. Тому цей фестиваль має жити, бути, звучати!» — зуважила Орлова.

Додруку книжки не буде, оскільки у видавництва закінчилися на неї авторські права.

Нагадаємо, письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під ракетний удар російських окупантів у Краматорську 27 червня, померла 1 липня в лікарні Дніпра. Амеліна документувала воєнні злочини росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. 4 липня у Києві в Михайлівському золотоверхому соборі відбулось прощання з письменницею.