Росія виробляє за місяць близько 100 ракет, - Громов

Російський військово-промисловий комплекс спроможний виробляти за місяць близько 100 ракет.

Про це сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Укрінформ.

“За нашими оцінками, за місяць російський ВПК спроможний виробляти близько 100 ракет, у тому числі понад 10 одиниць для ОТРК “Іскандер”, до 30 одиниць - морського базування “Калібр” та до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, включаючи гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал”, — сказав Громов.

Він зауважив, що Російській Федерації вдається зберігати темпи виробництва ракет, а за окремими зразками озброєння — підвищити. Бригадний генерал пояснив, що це пов’язано з переходом російських підприємств на цілодобовий режим роботи, а також із використанням елементної бази, що закуповується в обхід санкцій.

Нагадаємо, що 1 липня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ракетні удари по Україні дещо зменшились, що може свідчити про те, що Росія заощаджує ресурси для нового удару.