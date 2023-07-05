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В Одесі власник особняка Гавсевича "протиаварійними роботами" фактично зруйнував памʼятку

Прокуратура зареєструвала провадження щодо умисного руйнування. 

Власник памʼятки культурної спадщини – особняка Гавсевича в Одесі – замість протиаварійних робіт минулого тижня почав знищувати будівлю. Проведені ним роботи не відповідають погодженому плану.

Власник уже отримав розпорядження Департаменту культури Одеської ОВА з наказом терміново припинити будь-які роботи на обʼєкті. Про це повідомили в міністерстві культури та інформаційної політики

"За результатами візуальних обстежень структурні підрозділи Одеської міської ради скерували відповідне звернення до правоохоронних органів. Органами прокуратури зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження щодо умисного пошкодження/руйнування пам’ятки", – повідомили в міністерстві. 

Так особняк виглядав раніше
Фото: Траса Е-95
Так особняк виглядав раніше

Так будівля виглядає зараз
Так будівля виглядає зараз

Особняк Гавсевича в Одесі – памʼятка культурної спадщини, споруджена у 1903 році. Розташована на території центрального історичного ареалу та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до ЮНЕСКО.  

Юридична особа-власник будівлі не дотримувалася охоронного договору, укладено в 2018 з Департаментом культури ОДА. В січні 2023 частина будівлі зруйнувалася, тож власник і департамент погодили план протиаварійних робіт. Але роботи, які почав власник, не відповідають плану. 

За даними "Думської", власником будівлі є компанії "Універсал дірект". Під час так званих протиаварійних робіт будівлю майже знищили – залишився лише фасад. 

Раніше в цьому приміщенні розташовувався пологовий будинок. "Універсал дірект" купив будівлю у колишнього власника ТОВ "Міський андрологічний центр". Тодішні власники зобовʼязалися протягом двох років реставрувати будівлю, але не зробили цього. Медичних працівників із приміщення виселили, обнесли його парканом і встановили охорону. Не вдалося повернути будівлю у власність міста і через суд – журналісти повʼязують це з ймовірним впливом екснардепа Климова, повʼязаному з компанією "Міський андрологічний центр".

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