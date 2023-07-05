У Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував чоловікам свою "допомогу" в ухиленні від призову.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Свої "послуги" чоловік оцінював у 3 тис. доларів з одного клієнта. За цю суму зловмисник вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування. Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ.
"Співробітники СБУ затримали шахрая «на гарячому» під час отримання ним другої частини грошей за «вирішення питання» з госпіталізацією клієнта", - йдеться в повідомленні.
Шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності. Також під час обушків за адресою його проживання виявлено 60 набоїв до автомата Калашникова.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).
Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим.