У Вінниці затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України і за гроші пропонував чоловікам свою "допомогу" в ухиленні від призову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Свої "послуги" чоловік оцінював у 3 тис. доларів з одного клієнта. За цю суму зловмисник вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування. Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ.

"Співробітники СБУ затримали шахрая «на гарячому» під час отримання ним другої частини грошей за «вирішення питання» з госпіталізацією клієнта", - йдеться в повідомленні.

Шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності. Також під час обушків за адресою його проживання виявлено 60 набоїв до автомата Калашникова.

Фото: СБУ

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).

Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим.