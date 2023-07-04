Працівники ТЦК та СП роздали повістки перед початком сесійного засідання.

Сьогодні, 4 липня, депутатам Львівської облради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомив депутат від "Свободи" Йосиф Ситник. Він зазначив, що повістки роздали перед початком сесійного засідання.

"Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні!" – написав Ситник у фейсбуці. Депутат також показав вручену йому повістку.

Нагадаємо, що в квітні Кабінет міністрів дозволив територіальним центрам комплектування (так званим військкоматам) надсилати військовозобовʼязаним повістки незалежно від місця взяття їх на облік.

У грудні минулого року Кабмін оновив правила взяття українців на військовий облік. Військовому обліку підлягають призовники від 16 (у рік досягнення 17) до 27 років.

Серед жінок зобовʼязані на військовий облік стати лише ті, хто має медичну чи фармацевтичну освіту. Інші – за бажанням.