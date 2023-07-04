Головне за ніч та ранок. Вівторок, 4 липня

Понад 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, втрати окупантів, "атака безпілотників" на Москву.

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.

"3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога", - повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко. Вчора о 22.00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 липня - в нашій новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження з артилерії по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Ворог чинить шалений опір, здійснює постійне переміщення військ. Активно застосовує свої резерви. Наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках", – заявив у ефірі телемарафону речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку наші захисники ведуть наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують тиск на противника. Вибивають з раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх. Тривають важкі бої.

Російські окупанти зосередили у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ приблизно 180 тисяч своїх солдатів, 120 тисяч - на лимансько-куп'янському напрямку, повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи, також підрозділи так званого бойового армійського резерву "БАРС", територіальні війська. З того, що нове з'явилося - штурмові роти "Шторм Z"", - сказав Череватий.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 770 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила більше 231 тисячі військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня загинули двоє людей – чоловік і жінка. Дані щодо поранених уточнюються.

За даними слідства, росіяни відкрили вогонь близько 6 ранку. "Двоє містян – чоловік і жінка отримали травми, несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються. Пошкоджено житлові будинки", – йдеться у повідомленні.

У Москві заявили про "атаку безпілотників". За словами мера Сергія Собяніна, "атакували" і саме місто, і підмосковʼя.

З аеропорту "Внуково" перенаправили частину рейсів. Обмеження мали діяти до 8:00 за місцевим часом, повідомляє "Радіо Свобода".

Влада країни-агресора стверджує, що один апарат упав на двоповерхову господарську споруду в селі Кривошеїно, після чого загорівся. У Кубинці те, що росіяни назвали "дроном-камікадзе", атакувало адміністративну будівлю на території військової частини.

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