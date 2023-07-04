Росіяни вдарили по центру села в Чернігівській області. Є поранені

Двох потерпілих довелося евакуювати ще під час обстрілу, третій звернувся за медичною допомогою сам.

Ворог завдав потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська Новгород-Сіверського району. Поранені троє цивільних.

Двох із них довелося евакуювати ще до завершення обстрілу. Про це голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив у Теlegram.

"Тисну руку начальнику Новгород-Сіверської РВА Сергію Сергієнку та його заступнику Олександру Селіверстову. Адже вони особисто вивозили людей, а Олександр безпосередньо наклав турнікети двом чоловікам. Поранених передали «швидкій». Третій постраждалий звернувся за медичною допомогою сам. Усі мають стан середньої тяжкості", – заявив він.

За словами Чауса, Буда-Вороб'ївська перебуває під постійним вогнем. За час повномасштабної війни з населеного пункту виїхала половина мешканців, але в селі досі залишається близько 150 людей. Станом на ранок за допомогою у відселенні звернулася одна родина, ще дві виїхали самотужки.

Нагадаємо, що прикордонні райони Чернігівської області перебувають під обстрілами фактично кожного дня. Ворог бʼє, зокрема, мінометами.