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У Сумах кількість жертв атаки дронів зросла до трьох людей

21 поранений внаслідок атаки.

У Сумах кількість жертв атаки дронів зросла до трьох людей
Фото: Сумська ОВА

Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.

Про це міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив у Телеграмі.

За словами Лисенка, в Сумах "3 загиблих. 21 поранений. 4 залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога". Вчора в 22.00 рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки.

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Нагадаємо, що у Сумах внаслідок вибуху були пошкоджені два житлових будинки. Місто атакували російські дрони.

У вівторок, 4 липня, у Сумах оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дронами з боку РФ.

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