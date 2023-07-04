Мешканець Миколаєва допомагав ворогу готувати ракетний удар по місту, – СБУ

Мешканець Миколаєва допомагав ворогу готувати ракетний удар по місту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ РФ у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області”, – йдеться в повідомленні. Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.

Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними СБУ, у разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку. Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ. У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно екскерівника Миколаївської прокуратури засудили до довічного за держзраду. У суді довели, що на початку березня 2022 року він із власної ініціативи сприяв Росії у веденні війни.