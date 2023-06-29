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У ДПСУ розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон

Це – водії, багатодітні батьки та особи з інвалідністю.

У ДПСУ розповіли, які категорії чоловіків найчастіше виїжджають за кордон
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Найчастіше серед чоловіків призовного віку за кордон виїжджають водії транспортних засобів суб’єктів господарювання. На другому місці – багатодітні батьки та особи з інвалідністю.

Про це повідомила Державна прикордонна служба

У ДПСУ проаналізували, які категорії чоловіків віком 18-60 років перетинають український кордон найчастіше і створили відповідну інфографіку на основі даних за минулі місяці.

"Оформлення чоловіків відбувається відповідно до умов перетину, якщо на них не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни", – йдеться в повідомленні.

Прикордонники також повідомили, що кількість осіб, які перетинають кордон влітку, зросла до 100 000 – 110 000. Зокрема, багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з країни під час війни.

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