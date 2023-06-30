Горить і детонує в районі аеропорту.

Сьогодні, 30 червня, в окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

“11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу”, – йдеться в повідомленні.

При цьому у соцмережах місцеві мешканці викладають відео наслідків.

Пізніше в ЗСУ підтвердили успішний удар по окупантах у передмісті Бердянська. Уражено штаб та склад ПММ.

Тим часом, за даними української розвідки, окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Співробітники Росатому вже покинули станцію.