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В окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів, – Бердянська МВА

Горить і детонує в районі аеропорту.

В окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів, – Бердянська МВА
Фото: соцмережі

Сьогодні, 30 червня, в окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. 

“11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу”, – йдеться в повідомленні. 

При цьому у соцмережах місцеві мешканці викладають відео наслідків. 

Пізніше в ЗСУ підтвердили успішний удар по окупантах у передмісті Бердянська. Уражено штаб та склад ПММ.

Тим часом, за даними української розвідки, окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Співробітники Росатому вже покинули станцію.

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