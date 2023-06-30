Інформація про постраждалих не надходила.

За минулу добу, 29 червня, російська армія завдала 19 ударів по території Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог атакував житловий сектор у 8 населених пунктах. Попередньо – постраждалих немає. Встановлено інформацію про двох цивільних мешканців, поранених раніше в Серебрянці та Авдіївці.

Фото: Поліція Донеччини

Учора російські війська поцілили у міста Авдіївка, Курахове, селище Велика Новосілка, села Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка. Окупанти гатили авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ "Град", артилерією. Інформації про руйнування наразі не надходило.

Авдіївка витримала 9 обстрілів. На Нескучне Волноваського району росіяни скинули три керовані авіабомби ФАБ-250. Крім того, цієї ночі о 2:15 росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку. Пошкоджено 2 приватних будинки та складські приміщення. За попередніми даними, люди не постраждали.

Фото: Поліція Донеччини

Нагадаємо, ввечері вівторка 27 червня росіяни обстріляли ракетами "Іскандер" Краматорськ. Внаслідок влучання у кафе загинули 12 людей, 65 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.