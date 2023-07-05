Заступник міністра оборони повідомив про звільнення офіцера Закарпатського обласного ТЦК через побиття жінки

Тепер його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд.

У Міністерстві оборони України повідомили про звільнення офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Костянтина Варі через побиття жінки військового.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

“Напередодні у публічному просторі з'явилась інформація про ганебну поведінку старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП та завдання ним тілесних ушкоджень громадянці України. На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своєї високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд. Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту.

Декілька днів тому дружина військовослужбовця ЗСУ Тетяна Новак повідомила у Facebook, що в Ужгороді в одному з магазинів її побив пʼяний працівник ТЦК, який почав чіплятися до її чоловіка із питаннями, де він служив.

Нагадаємо, нещодавно Залужний призначив на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Охріменка. Він замінив звільненого Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли майно в Іспанії.