Учора ворог 83 рази обстріляв Херсонщину, є загиблі та поранені

Протягом минулої доби, 4 липня, ворог випустив 465 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по території Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, учора противник здійснив 83 обстріли, випустивши 465 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, школу в селі Велетенське, будівлю обʼєкта критичної інфраструктури у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще одна – поранена.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині розширили район застосування керованих авіабомб. Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку обласного центру – Херсона.