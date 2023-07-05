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Росіяни ударили по Харківщині ракетами С-300

Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. 

Росіяни ударили по Харківщині ракетами С-300
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківській області із ЗРК С-300

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (генерал Марсель).

“Частина ракет залишилась “вдома”, - написав він.

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Наразі інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. 

Сергій Мельник наголосив, що загроза нових ракетних ударів зберігається, і закликав не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у місті Первомайський в Лозівському районі Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Росіяни вдарили по житловому кварталу, влучили по парковці біля девʼятиповерхівки. Наразі відомо про 43 потерпілих, з них 12 дітей.

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