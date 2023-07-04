В Києві вводять обмеження руху для вантажівок

Завтра, 5 липня, в Києві через спеку почнуть діяти обмеження руху для вантажівок.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зокрема, при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 на дорогах Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів. Це стосується вантажівок загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
В КМДА уточнили, що обмеження стосується як вʼїзду в Київ, так і пересування містом.
Дотримання цих обмежень буде контролювати Управління патрульної поліції у Києві.
Столична влада попросила водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.
Нагадаємо, на київських ярмарках від вівторка 4 липня припинена реалізація швидкопсувних продуктів. Очікується, що заборона триватиме до 31 липня.