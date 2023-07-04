Росіяни за день здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумщини

Сьогодні, 4 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська та Юнаківська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня 4 липня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 268 вибухів.

По Миропільській громаді били з мінометів та артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею, два приватних будинки та будівля колишньої ферми.

Також з мінометів та артилерії обстріляли Краснопільську громаду, було пошкоджено три приватних будинки.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, СПГ, а також обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами.

Великописарівську, Юнаківську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Миколаївську громади обстріляли з мінометів.

Есманську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, а Глухівську - з АГС.

Нагадаємо, у місті Первомайський в Лозівському районі Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Росіяни вдарили по житловому кварталу, влучили по парковці біля девʼятиповерхівки. Наразі відомо про 43 потерпілих, з них 12 дітей.