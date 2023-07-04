Щоб мир настав швидше й був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинне бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановимо ми.

Президент України провів розмову з президентом Франції Макроном, і це були треті міжнародні переговори за добу після розмов із Генеральним секретарем НАТО та прем’єр-міністром Швеції. Йшлось про оборону, фронт, зброю. Домовилися про нові оборонні пакети.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Щоб мир настав швидше й був тривалим, чесним, справжнім, російське зло повинне бачити, яку межу для амбіцій Кремля встановимо ми. Саме ми – усі вільні європейські нації, усі в нашій євроатлантичній спільноті, а не російські терористи та будь-які їхні шантажі й агресія”, - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна щодня додає змісту саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже наступного тижня.

Також президент України провів кілька нарад з урядовцями та командою міжнародників Офісу президента щодо підготовки до зовнішньополітичних заходів, які відбудуться найближчим часом.

“Дуже важливо – щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Зараз увесь світ має бути свідомий того, що спільна безпека повністю залежить від глобальної уваги до дій окупантів на станції. Росія повинна чітко усвідомлювати: світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи, і світ готовий реагувати”, - наголосив Зеленський.

Голова держави нагадав, що радіація – це загроза для всіх у світі, і атомна станція повинна бути повністю убезпечена від будь-яких радіаційних інцидентів. Російські військові вже 16 місяців повністю контролюють територію та споруди Запорізької АЕС. У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається і хто в цьому винен.

“Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Можливо, у них якийсь інший сценарій. Але в будь-якому разі світ бачить – і не може не бачити! – що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший”, - підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що не було вчасної та масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції, і це може надихати Кремль на нове зло.

“Сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині, по місту Первомайський. Імовірно, ракета “Іскандер”. Пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Понад 40 людей дістали поранення, із них 12 – діти, двоє – немовлята, їм менш як рік… Станом на цей час рятувальники разом із поліцейськими ще проводять обхід пошкоджених будинків. Усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу”, - пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський наголосив - російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. Ми ж станемо взірцевими в тому, як життя захищаємо і як потім життя відповідає – справедливо й неминуче – на кожен завданий удар кожному терористу.

“До речі, зараз у мене ще буде нарада з міністром внутрішніх справ Клименком та керівником Служби безпеки Малюком – і щодо нових викликів нашій безпеці, і щодо загальної ситуації. Була сьогодні нарада також і з розвідкою… Знаємо, як ставити терористів на місце”, - підсумував Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" - терористичною організацією.