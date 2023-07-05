Окупанти обстріляли автомобіль волонтера поблизу Макіївки

Російські військові обстріляли автомобіль харківського волонтера поблизу окупованої Макіївки.

Про це повідомляє у Facebook Луганська ОВА.

Зазначається, що мінно-вибухової травми волонтер зазнав 30 червня поблизу Макіївки. Там його автомобіль потрапив під російський обстріл. Проте до лікарні він вирішив звернутися лише вчора з посттравматичним отитом.

Нагадаємо, Макіївка перебуває в російській окупації з 2014 року. Учора у Макіївці пролунала серія вибухів. За інформацією місцевих пропагандистських ЗМІ, в місті пошкоджено будівлю районної "адміністрації" та кілька будинків. Серед цивільних постраждалих немає.