Болгарія вперше надсилає Україні бронетехніку

Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти, був відправлений в Україну, що стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.

Про це повідомляє EurActiv.

Військова техніка була закуплена 40 років тому але не використовувалась.

“Це броньована військова техніка, закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. У той же час це створює витрати на зберігання та обслуговування. Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною”, – сказав Івайло Мірчев з правлячої коаліції «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія».

Про рішення щодо бронетехніки було оголошено лише через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії. Це перша військова допомога Болгарії Україні, про яку опублікована інформація. Військова допомога досі була секретною, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами.

Нагадаємо, під час візиту до Болгарії Зеленський розкритикував болгарського президента за проросійську позицію щодо війни в Україні: "Ви не можете підтримувати Росію та підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО".