Порошенко закликав союзників дати Україні більше засобів ППО: російські ракети падають біля кордонів НАТО

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав західних союзників збільшити постачання засобів протиповітряної оборони для України. Він наголосив, що російські ракети останні дні обстрілюють українську портову інфраструктуру, яка знаходиться в кількох сотнях метрів від кордону з державою-членом НАТО Румунією, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Росія демонструє свій терористичний характер. Зараз щоночі ми зазнаємо інтенсивних атак не лише на всю морську інфраструктуру, але й на житлові масиви Одещини. Я народився в Одеській області на Дунаї і точно знаю, що там відбувається. Ви показали православний собор, який був обстріляний крилатою ракетою. Одна людина загинула, 22 поранених цивільних, серед них четверо дітей. Зверніть увагу на те, що від Рені на Дунаї, де російські ракети атакують порт, до кордону з Румунією, країною-членом НАТО, трохи менше ніж 300 метрів», – констатує Петро Порошенко.

Він нагадав, що Росія використовує крилаті ракети дуже близько від кордону з НАТО.

«Це може спричинити не лише жертви серед мирного населення. Зараз українське зерно годує 400 мільйонів людей у всьому світі. Росія блокує понад 30 мільйонів тонн зерна, це шантаж світу голодом. Цей зерновий шантаж і терор Росії є однозначним підтвердженням меседжу Москви: чим гірше, тим ця стратегія краща», – пояснює п‘ятий президент.

«Тому ми зараз просимо суттєво збільшити можливості протиповітряної оборони України, щоб зупинити і захистити принаймні найбільші міста, портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Щоб зробити марними спроби Росії дестабілізувати Україну, дестабілізувати Європу, дестабілізувати світ», – резюмував Петро Порошенко.