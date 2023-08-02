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Рух ЧЕСНО: Дубінський, Бужанський та Гетманцев поширювали дописи проросійських каналів у Telegram

Гетманцев радив підписатися на "Резидента" уже після того, як СБУ заявила про його проросійське спрямування. 

Народні депутати Максим Бужанський ("Слуга народу") та Олександр Дубінський (позафракційний, раніше – СН) поширювали дописи з каналів у Telegram, які, за даними СБУ, куруються російськими спецслужбами. Такі результати показав мережевий аналіз дописів нардепів, який провів Рух ЧЕСНО.

І Дубінський, і Бужанський репостили інформацію з проросійського "Резидента": перший – 86 разів, другий – 190. Крім того, підписатися на проросійського "Резидента" рекомендував голова податкового комітету Данило Гетманцев (СН).

Він у квітні 2021 відніс цей канал до тих, які "гідні уваги". При цьому СБУ ще 1 лютого 2021 офіційно повідомила, що канали "Легітимний" і "Резидент" працюють на РФ.

Фото: Рух ЧЕСНО

У групу пропагандистських каналів увійшло 35 ресурсів. За кількістю підписників серед них найбільші “Легітимний” та “Резидент”, проте центральними гравцями за кількістю репостів стали “Сплетница”, “ЗеРада” та “Наблюдатель”. 

Фото: Рух ЧЕСНО

"За даними дослідження Руху ЧЕСНО, в цю групу увійшов також канал MediaKiller. Він активно поширює відеоблоги позафракційного нардепа Гео Лероса. Крім того, до групи увійшов канал Партії Шарія. Вона була заборонена ще у вересні минулого року, проте, судячи з дописів, іще півроку продовжувала діяльність. Зокрема, останній запис про нібито «допомогу Херсону» було опубліковано 6 березня 2023 року", – зазначили в Русі. 

Фото: Рух Чесно

Докладно про найбільш телеграм-канали і те, як вони повʼязані з нардепами та хто є містком для проросійського контенту, читайте в матеріалі на LB.ua. 

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