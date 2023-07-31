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Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень

Холодов ще у січні виїхав із України.

Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень
Фото: rbc.ua

Нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень депутата. 

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше журналістам стало відомо, що Холодов ще у січні виїхав із України і досі не повернувся. За даними журналістів, нардеп із сім'єю знаходиться на Кіпрі, де має сімейний маєток.

Заяву про складання повноважень розглянуть на найближчому засіданні парламенту. 

Холодов з 2005 року був співвласником заводу «Ефкон-вікна», що виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з металу, в тому числі і конструкції кіосків. Крім того, йому також належить ТОВ «Фаворит-М», зареєстроване у Києві.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 22 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Холодов є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

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Нагадаємо, що Рада позбавила мандата народного депутата Верховної Ради (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова.

Напередодні у нардепа Арістова провели обшук у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”. Служба безпеки перевіряє, з ким контактував депутат у період перебування за кордоном.

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