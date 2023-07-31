Олександр Корнієнко: На суспільство чекають непрості рішення, зокрема щодо Конституції

Вектор розвитку, який сьогодні взяла Україна, вимагатиме непростих рішень, і потрібно готувати суспільство до цього, говорить перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко . Є вибір людей – євроатлантична інтеграція. І будь-яка влада на найближчі N років, а це точно не одне скликання парламенту, буде змушена в цій рамці перебувати, заявив він під час презентації проєкту “Нова країна” на LB.ua , присвяченому відновленню України після війни. Зміни, за його словами, стосуватимуться багатьох сфер життя і передовсім вимагатимуть перегляду Конституції.

Фото: facebook/Олександр Корнієнко

“Я можу нагадати сьомий комітент з отримання кандидатського статусу (для вступу в ЄС. – Ред.), він стосується докорінної реформи питання національних меншин. Докорінної. Якщо ми зробимо те, що від нас вимагають партнери, це буде просто з ніг на голову перевернуте бачення”, – зазначив віцеспікер.

За його словами, очікувані зміни вимагають високого ступеня відповідальності від влади, з одного боку. З іншого – високого вміння проводити переговори від уряду. Оскільки суспільство треба готувати до складних рішень.

“Голова регламентного комітету Сергій Кальченко проаналізував, що в більшості країн, які вступали в ЄС останні 30 років, були зміни в Конституцію, пов'язані з євроінтеграцією. Тобто ми не просто повинні будемо змінити якісь закони, а маємо запровадити системні зміни. Якщо ми згадаємо дискусії, які точаться в Євросоюзу з Польщею, з Угорщиною, це часто про конституційне право”, – заявив Корнієнко.

Він упевнений, що політично цей процес розтягнеться на кілька парламентських скликань і точно на десятки років.

“До вступу, під час вступу і після вступу нас очікує дуже велика робота із забезпечення цього шляху (до ЄС. – Ред.). Але одночасно з комунікацією із суспільством, що і відбувається. Зі зміною частково підвалин суспільного договору, може, й усього договору. Може, потрібна нова Конституція – такі пропозиції теж лунають. Або підкоригувати цю, забезпечивши нарешті конституційне право відповідними законами, бо половина з них або не створені, або не працюють. Є різні шляхи”, – відзначив перший віцеспікер.

Фото: Макс Требухов

За його словами, українська влада – і нинішня також – 25 років не йшла шляхом системних змін Конституції.

“Це завжди були якісь латки, перелатки: внесімо щось у преамбулу, виріжмо терміново прокуратуру, децентралізацію запустімо через постанову Кабміну… Воно працює насправді, бо в нас вимоги до правової системи не такі, як у Японії та Німеччині з боку народу. Аби якось воно було, так, у цілому. Але якщо ми хочемо далі рухатись, над цим теж треба працювати”, – резюмував Корнієнко.