Місцеві бюджети мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів в Івано-Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці очільника держави.

На засіданні розглянули, зокрема, підготовку до майбутньої зими та питання місцевих бюджетів.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - заявив глава держави.

Що стосується місцевих бюджетів, то вони, за його словами, повинні витрачатися з державницької позиції.

"Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети - і державний, і місцевий - мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні", - наголосив Зеленський.

Другий пріоритет бюджетів - соціальна стійкість України: кожного міста, кожної громади, тобто захист нормального життя людей.

Також у своєму виступі президент торкнувся питань переговорів з західними союзниками.

"Формула миру та підготовка Глобального саміту миру, гарантії безпеки для України на шляху до НАТО, відносини та переговори з державами Альянсу щодо вступу України в НАТО. Маємо ключове завдання на цей рік у відносинах із Євросоюзом: початок переговорів щодо членства України", - додав Зеленський.

Зазначимо, що нещодавно в соцмережах активно стали обговорювати використання коштів з місцевих бюджетів. Окремі політики та активісти стали висловлювати невдоволення тим, що місцеві органи влади витрачають кошти на ремонт доріг, а не на підтримку Збройних сил.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт 9165, що передбачає механізм громадської участі – голосування українців через Дію за проєкти, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку.