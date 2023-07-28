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“Слуга народу” Холодов з січня 2023 року не повертається до України, - Схеми

Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де у нього є маєток.

“Слуга народу” Холодов з січня 2023 року не повертається до України, - Схеми

В січні 2023 року нардеп від партії “Слуга народу” Андрій Холодов виїхав з України, і з того часу не повертався. Вже 6 місяців він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

Про це повідомляють “Схеми”.

“Згідно з даними джерел “Схем” із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року”, - йдеться у повідомленні.

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Цього дня, о 10-ій ранку, він виїхав у Румунію через пункт пропуску “Порубне” у Чернівецькій області на автомобілі Mercedes GLS 450. 

Перед цим він пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня минулого року і повернувшись 11 січня 2023 року.

За даними “Схем”, Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де у нього є маєток. Журналісти з’ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес. Зокрема, його дружина стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Як зазначив у коментарі “Схемам” перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, він не знає, де перебуває Холодов.

“У 2023 році відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Починаючи з 21 січня будь-які виплати йому не здійснювались”, - повідомили у Апараті Верховної Ради.

Нагадаємо, Рада позбавила мандата народного депутата Верховної Ради (фракція “Слуга народу”) Юрія Арістова.

Напередодні у нардепа Арістова провели обшук у справі про відпочинок на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”. Служба безпеки перевіряє, з ким контактував депутат у період перебування за кордоном.

Про поїздку депутата стало відомо завдяки журналістам "Слідства інфо", які зʼясували, що Арістов у липні перебував у пʼятизірковому готелі на острові.

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