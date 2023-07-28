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"Євпропейська Солідарність" повідомила про відсторонення секретаря Полтавської місьради

В "ЄС" це назвали порушенням закону.

"Євпропейська Солідарність" повідомила про відсторонення секретаря Полтавської місьради
Фото: eurosolidarity.org

Політична партія «Європейська Солідарність» заявила про відсторонення секретаря Полтавської міської ради, в.о голови Андрія Карпова від ведення засідання. Там зазначають, що це відбулося без законних підстав, а отже є порушенням закону.

"На жаль, подібні порушення ми вже спостерігали в багатьох інших містах, зокрема в Чернігові, Рівному, багатьох інших місцевих радах, які не контролює влада, бо виборці мали іншу волю щодо місцевого самоврядування.В 2020 році «Слуга народу» програла місцеві вибори, отримавши розгромний результат в багатьох обласних і місцевих радах, не спромігшись провести жодного мера від своєї партії. Люди тоді показали команді Зеленського жовту картку. Зараз, під егідою воєнного стану, Банкова системно знищує децентралізацію, одну з найуспішніших проєвропейських реформ, проведену нашою командою", - йдеться у заяві партії.

Водночас в "ЄС" заявили, що чують зауваження виборців щодо роботи полтавської команди і особисто Андрія Карпова.

Партія вважає, що курс Олександра Мамая не може бути продовжено, що Полтава потребує зміни корумпованих представників його команди і якісного управління містом.

"Фракція «ЄС» в Полтаві отримала чіткі установки щодо позиції із заборони московського патріархату в місті, пріоритетної уваги допомоги армії та особливо полтавським підрозділам ЗСУ, відповідної політики історичної памʼяті, які сповідує «Європейська Солідарність». Всі рішення в міськраді мають відбуватися у чіткій відповідності до законів України.

Очевидно, що «Слуга народу» розставляє своїх людей на ключові посади, аби в тому числі зосередити в своїх руках всі бюджетні фінансові потоки. Замість боротися з корупцію в центрі і на місцях, влада цементує авторитаризм через незаконні рішення", - резюмували в "ЄС".

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