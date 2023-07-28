"Євпропейська Солідарність" повідомила про відсторонення секретаря Полтавської місьради

Політична партія «Європейська Солідарність» заявила про відсторонення секретаря Полтавської міської ради, в.о голови Андрія Карпова від ведення засідання. Там зазначають, що це відбулося без законних підстав, а отже є порушенням закону.

"На жаль, подібні порушення ми вже спостерігали в багатьох інших містах, зокрема в Чернігові, Рівному, багатьох інших місцевих радах, які не контролює влада, бо виборці мали іншу волю щодо місцевого самоврядування.В 2020 році «Слуга народу» програла місцеві вибори, отримавши розгромний результат в багатьох обласних і місцевих радах, не спромігшись провести жодного мера від своєї партії. Люди тоді показали команді Зеленського жовту картку. Зараз, під егідою воєнного стану, Банкова системно знищує децентралізацію, одну з найуспішніших проєвропейських реформ, проведену нашою командою", - йдеться у заяві партії.

Водночас в "ЄС" заявили, що чують зауваження виборців щодо роботи полтавської команди і особисто Андрія Карпова.

Партія вважає, що курс Олександра Мамая не може бути продовжено, що Полтава потребує зміни корумпованих представників його команди і якісного управління містом.

"Фракція «ЄС» в Полтаві отримала чіткі установки щодо позиції із заборони московського патріархату в місті, пріоритетної уваги допомоги армії та особливо полтавським підрозділам ЗСУ, відповідної політики історичної памʼяті, які сповідує «Європейська Солідарність». Всі рішення в міськраді мають відбуватися у чіткій відповідності до законів України.

Очевидно, що «Слуга народу» розставляє своїх людей на ключові посади, аби в тому числі зосередити в своїх руках всі бюджетні фінансові потоки. Замість боротися з корупцію в центрі і на місцях, влада цементує авторитаризм через незаконні рішення", - резюмували в "ЄС".