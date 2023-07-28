Печерський районний суд відпустив нардепа Арістова під особисте зобов'язання

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату Юрієві Арістову.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суд відпустив заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під особисте зобов’язання.

Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

Нагадаємо, журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах. Після публікації нардеп написав заяву про складання депутатських повноважень.

Напередодні СБУ і ДБР провели в нього обшуки, а Верховна Рада на засіданні 27 липня позбавила його мандата. Того ж дня Арістов отримав підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.