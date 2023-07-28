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Печерський районний суд відпустив нардепа Арістова під особисте зобов'язання

Арістова звинувачують у службовому підробленні.

Печерський районний суд відпустив нардепа Арістова під особисте зобов'язання
Юрій Арістов
Фото: Facebook/Юрій Арістов

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату Юрієві Арістову.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Суд відпустив заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під особисте зобов’язання.

Арістова підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

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Нагадаємо, журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах. Після публікації нардеп написав заяву про складання депутатських повноважень.

Напередодні СБУ і ДБР провели в нього обшуки, а Верховна Рада на засіданні 27 липня позбавила його мандата. Того ж дня Арістов отримав підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

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