Він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня включно, але медогляд фактично не проходив.

Служба безпеки і ДБР зібрали доказову базу заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова і звинувачують у службовому підробленні.

Про це йдеться на сайті СБУ.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Арістов попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Він перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

"Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця", - зазначили в СБУ.

Нардеп з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни і там дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня включно. Спецслужба підкреслила, що до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Під час обшуків у помешканні Арістова СБУ виявила закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, журналісти "Слідства інфо" повідомили, що Арістов у середині липня відпочивав у дорогому готелі на Мальдівах. Після публікації нардеп написав заяву про складання депутатських повноважень.

Напередодні СБУ і ДБР провели в нього обшуки, а Верховна Рада на засіданні 27 липня позбавила його мандата.

Раніше схожа ситуація трапилася з депутатом Миколою Тищенком - він втратив членство в фракції та партії, але все ще продовжує бути народним депутатом.