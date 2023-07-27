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Кличко відвідав міську лікарню, де завершився капітальний ремонт

За час війни там відкрили два нових відділення.

Мер Києва Віталій Кличко в День медичного працівника відвідав лікарню №4, де нещодавно завершився капітальний ремонт. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Відвідав міську клінічну лікарню №4, де під час широкомасштабної війни відкрили два нових відділення. У відділенні офтальмології та мікрохірургії ока вже надали допомогу близько 2000 пацієнтів. Це відділення – 1 із 5 у місті, де надають безкоштовне хірургічне лікування катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи за програмою «Здоров’я киян» за кошти місцевого бюджету. Коштом місцевого бюджету капітально відремонтували в лікарні й відділення анестезіології та інтенсивної терапії. За пів року тут провели близько 2 тисяч анестезій, пролікували у відділені більше 350 хворих – як цивільного населення, так і військовослужбовців», - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, для відділення анестезіології та інтенсивної терапії місто закупило також сучасне високотехнологічне лікувально-діагностичне обладнання на загальну суму 25 млн грн. Частину робіт було проведено за кошти благодійників.

Фото: kyivcity.gov.ua

«За кошти меценатів в лікарні облаштували доріжки для реабілітації людей із порушеннями опорно-рухового апарату та травмами. На них пацієнти, серед яких військові, вчаться практично заново ходити», - додав мер Києва.

Віталій Кличко привітав медиків із професійним святом та подякував за їхню відданість справі і виконання такої непростої місії - рятувати життя і здоров’я киян, цивільних та захисників України.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що в Києві на базі міського клінічного госпіталю ветеранів війни будується сучасний реабілітаційний центр площею 35 тисяч квадратних метрів для поранених захисників. Першу чергу буде завершено цього року, а другу - у 2024-му.

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