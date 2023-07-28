Також Катар готовий посприяти у поверненні з РФ українських дітей.

Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.

Про це заявив премʼєр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані на спільному з українським колегою Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Наш державний правитель готовий виділяти гроші і вже виділив 100 млн доларів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення питною водою людей у постраждалих регіонах”, - сказав він.

Премʼєр-міністр України зі свого боку подякував колезі за гуманітарну підтримку та уточнив, що, крім іншого, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Аль Тані додав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби для того, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунити. За його словами, Катар збирається надати допомогу тим, хто був змушений залишити окуповані території.

Також урядовець оголосив, що Катар виділяє 20 млн доларів у рамках нової угоди, за якою африканські країни зможуть отримати необхідну кількість продовольства, ще виділяє 50 стипендій для навчання українців у катарських університетах.

Також Катар готовий посприяти у поверненні з РФ українських дітей.

Крім того, сторони відзначили необхідність продовжити реалізацію ініціативи Grain from Ukraine.

Шмигаль наголосив, що після виходу із "Зернової угоди" Російська Федерація поставила під загрозу життя мільйонів людей не лише в Україні, а й у всьому світі, насамперед у країнах Африки, Азії, Близького Сходу.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі. Українська влада назвала це порушенням всіх норм міжнародного морського права.