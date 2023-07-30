Порошенко закликав Румунію не обмежувати експорт українського зерна: треба зупинити хлібний терор

Петро Порошенко в ефірі румунського телеканалу Antena 3 CNN закликав сусідню державу не продовжувати обмеження українського експорту. Він наголосив – путін використовує глобальний голод як зброю, шантажуючи цивілізований світ, і для цього російські ракети обстрілюють українські порти, зазначили в пресслужбі "Євросолідарності".

"На початку війни путін хотів знищити нас фізично. Ми зіпсували цей план. Потім взимку ракетними ударами по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури він хотів знищити нас знову, занурити у заморожену катастрофу. Ми не дозволили йому цього зробити за допомогою нашого надійного європейського та натівського партнерства, включно з Румунією. Зараз – це атака не тільки на Україну, це атака на весь світ. І мета путіна стосується всіх нас. Він хоче розпалити глобальний голод, запустити ще одну міграційну кризу, яка б Європу наповнила мігрантами", – застерігає Порошенко.

"Нам потрібно зберігати єдність, не дати путіну реалізувати цей сценарій. Ми не повинні дозволити йому шантажувати нас і маємо нарощувати спільні зусилля. Що це означає? Це означає більше зброї, більше боєприпасів, більше ППО та більше санкцій проти росії. путін повинен заплатити ціну, перш за все. А по-друге, у путіна більше не повинно бути грошей на фінансування війни. І ми можемо це зробити", – наголосив Порошенко.

"Зараз від експорту сільськогосподарської продукції ми отримуємо понад 40% валютної виручки. У цій ситуації українська економіка, безумовно, дуже страждає. Тож ми не повинні дозволити путіну економічно атакувати Україну. Я вважаю, що ми повинні активізувати наш порт на Дунаї, незважаючи на ракетний обстріл росії по порту Рені. Ми повинні мати пором, який переправлятиметься через Дунай. І ми обов’язково повинні використовувати румунський порт", – вважає п’ятий президент.

Він також зауважив, що один з ракетних ударів по порту Рені був лише за 300 метрів від території Румунії, країни-члена НАТО.

"Нам потрібно знайти сухий хаб. Я також закликаю Румунію не вводити нові обмеження на українську сільськогосподарську продукцію, на українське зерно, які закінчуються 15 вересня. Будь ласка, не треба більше ніякого продовження. Зі стратегічної точки зору це може дати зворотний ефект. Це може бути шкідливим для Румунії та для інших країн. Це може бути шкідливим для Європейського Союзу. І це може бути шкідливим для всього вільного і демократичного світу", – переконаний Петро Порошенко.

"Я абсолютно впевнений, що ми не повинні просити у росії дозволу на експорт українського зерна. Це неприйнятна поведінка. Ми повинні передати росії меседж, що якщо вона нападе на цивільне судно, це спричинить надзвичайно велику небезпеку для всіх російських суден у всьому світі. Якщо росія атакує цивільне судно, Босфор і Дарданелли будуть закриті для російського експорту. У нас є певні інструменти, щоб натиснути на росію, щоб вона припинила терористичний напад на Україну. Я дуже розраховую на вашу підтримку і впевнений, що перемога буде з нами", – резюмує п’ятий Президент.