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Африканський союз готовий бути посередником в переговорах між РФ та Україною

Голова Африканського союзу також назвав “недостатньою” пропозицію Путіна допомогти Африці з постачанням продовольства. 

Африканський союз готовий бути посередником в переговорах між РФ та Україною
Фото: EPA/UPG

Голова Африканського союзу та президент Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані вважає, що президент РФ Путін готовий вести “діалог і знайти рішення” для припинення війни в Україні .

Про це повідомляє CNN.

“Нам потрібно домогтися припинення вогню, тому що війна — це завжди щось непередбачуване, і чим довше вона триває, тим непередбачуванішою стає”, - сказав Ассумані.

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Він додав, що тепер Африканському союзу потрібно переконати Україну вести переговори з Росією, і що Африканський союз буде “діяти як посередник”.

Голова Африканського союзу також назвав “недостатньою” пропозицію Путіна допомогти Африці з постачанням продовольства після виходу з чорноморської зернової угоди.

Нагадаємо, цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції у Санкт-Петербурзі, зменшилась у 2,5 рази. Російсько-африканська конференція розпочалась в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року, на ній присутні 17 глав африканських держав, порівняно з 43 попереднього разу. 

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