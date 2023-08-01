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До МЗС викликали посла Польщі через скандальні заяви міністра Пшидача

Було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі є неприйнятними.

До МЗС викликали посла Польщі через скандальні заяви міністра Пшидача
МЗС України
Фото: Вікіпедія

До МЗС України було запрошено посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко. 

Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

"Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє", - додав Ніколенко.

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Нагадаємо, що в ефірі польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років".

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