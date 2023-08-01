Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні. Загинув лікар, поранено медсестру

Вранці близько 11 години російська армія обстріляла міську клінічну лікарню в Херсоні. Загинув лікар, медсестра поранена.
Дані щодо кількості постраждалих уточнюються. Пошкоджено будівлю лікарні та авто, повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру", – йдеться у повідомленні.
Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що загиблим є лікар-ЛОР. У медсестри – травма щелепи. Через обстріли також пошкоджена хірургія.
"Пряме влучання в операційну Херсонської міської клінічної лікарні. Терористи вбили молодого лікаря, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Поранена медична сестра", – заявили в МОЗ.
Постраждало два поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів, остаточна кількість постраждалих невідома.
Станом на березень 2023 росіяни пошкодили в Україні близько 1000 медичних закладів.
Учора росіяни вбили в Херсонській області чотирьох мирних людей, ще 18 поранені. Ворог інтенсифікував обстріли обласного центру. В ОВА це повʼязують із тим, що на лівий берег, де росіяни зазнали великих втрат, прибула нова партія окупантів.