Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні. Загинув лікар, поранено медсестру

Лікарня в Херсоні після російських обстрілів

Вранці близько 11 години російська армія обстріляла міську клінічну лікарню в Херсоні. Загинув лікар, медсестра поранена.

Дані щодо кількості постраждалих уточнюються. Пошкоджено будівлю лікарні та авто, повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Прокудін у Telegram

"Множинні осколкові поранення, несумісні із життям, отримав лікар. Травмовано також медсестру", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, що загиблим є лікар-ЛОР. У медсестри – травма щелепи. Через обстріли також пошкоджена хірургія.

"Пряме влучання в операційну Херсонської міської клінічної лікарні. Терористи вбили молодого лікаря, у якого сьогодні був перший робочий день після інтернатури. Поранена медична сестра", – заявили в МОЗ.

Постраждало два поверхи лікарні. Продовжується розбір завалів, остаточна кількість постраждалих невідома.

Фото: Прокудін у Telegram

Фото: Прокудін у Telegram

Станом на березень 2023 росіяни пошкодили в Україні близько 1000 медичних закладів.

Учора росіяни вбили в Херсонській області чотирьох мирних людей, ще 18 поранені. Ворог інтенсифікував обстріли обласного центру. В ОВА це повʼязують із тим, що на лівий берег, де росіяни зазнали великих втрат, прибула нова партія окупантів.