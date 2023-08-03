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У Формулі миру має бути парламентський трек, – голова ВР

Реалізація Формули миру – один з головних пріоритетів діяльності Верховної Ради України.

У Формулі миру має бути парламентський трек, – голова ВР
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Після Глобального саміту Формули миру має бути проведений саміт на парламентському рівні.

Про це заявив на нараді послів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Прикметно, що на День Української державності саме парламент став тим майданчиком, де за участю великої кількості послів було обговорено, мабуть, найбільш важливе питання – це пункт п’ятий Формули миру – питання територіальної цілісності. І ви знаєте, який високий резонанс і висока підтримка цього пункту є серед наших країн-партнерів. Тому ми також вважаємо, що в Формулі миру повинен бути і парламентський трек", – заявив він.

Стефанчук додав, що зараз він розмірковує над проведенням після саміту Формули миру саміту на парламентському рівні, щоб посилити політичні сигнали на користь запровадження миру на умовах справедливості.

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Нагадаємо, вчора під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне провести Глобальний саміт миру цієї осені.

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