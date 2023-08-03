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Голодомор має отримати всесвітнє визнання як геноцид українців, − Стефанчук

"Це має бути рівня не менше Голокосту".

Голодомор має отримати всесвітнє визнання як геноцид українців, − Стефанчук
Фото: EPA/UPG

Кількість парламентів, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, збільшилася більше ніж удвічі. Про це на нараді послів заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

“Більш ніж два роки тому я говорив, що одне з пріоритетних завдань – це є питання визнання Голодомору геноцидом українського народу. Я хочу подякувати кожному з вас, я хочу подякувати всім парламентам, тому що в день 90-річчя цієї страшної трагічної для України роковини, лише протягом цих двох років, Голодомор визнали геноцидом Бразилія, Ірландія, Молдова, Німеччина, Польща, Чехія, Чилі, Болгарія, Бельгія, Ісландія, Франція, Словенія, Великобританія, Люксембург, Словаччина, Хорватія, Нідерланди, Італія, а також Європейський парламент”, − сказав він. 

Стефанчук підкреслив, що за цих неповних два роки Україна зробила більше, аніж було зроблено за 30 років до цього. 

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“Нам вдалося більше, ніж вдвічі подвоїти кількість парламентів, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. Але це не просто забіг, це не просто естафета, в мене є інша мрія”, − додав він.

За його словами, робота має тривати і її результатом має стати всесвітнє визнання Голодомору геноцидом українського народу. 

“Це має бути, я не можу сказати прирівнювання, тому що трагедії не прирівнюються, але це має бути рівня не менше Голокосту, тому що це та страшна трагедія, яку пережив український народ. І ця страшна трагедія має бути оцінена світом, і український народ має мати ту підтримку, на яку він заслуговує. Крім того, це історичне поєднання того, що робила Росія 90 років тому, з тим, що робить Росія зараз. І ми повинні зрозуміти, що за цей період нічого не змінилося. Методи вирішення суспільства залишилися ті самі”, − підкреслив спікер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту законопроєкт № 9437, котрий передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві.

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