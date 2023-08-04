Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Всього протягом доби нараховано 78 вибухів.

Російська армія 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Наслідки обстрілу Чернігівщину, ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

За добу російська армія 7 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Всього протягом доби нараховано 78 вибухів.

Чернігівська область 

Семенівська громада:

  • Янжулівка − 30 приходів, ймовірно міномет 120 мм, 
  • Блешня − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Підписуйтесь на наш Google News

Новгород-Сіверська громада: 

  • Грем’яч − 18 приходів, ймовірно ствольна артилерія, 
  • Діброва − 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія,
  • Гай − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія. 

Сумська область

Шосткінський район:

  • Сидорівка − 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
  • Ходине − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,
  • Товстодубове − 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. 

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, за добу росіяни з артилерії обстріляли понад 20 населених пунктах Херсонської і ще 20 – Запорізької областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies