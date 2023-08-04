Російська армія 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини

За добу російська армія 7 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Всього протягом доби нараховано 78 вибухів.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Янжулівка − 30 приходів, ймовірно міномет 120 мм,

Блешня − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч − 18 приходів, ймовірно ствольна артилерія,

Діброва − 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія,

Гай − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область

Шосткінський район:

Сидорівка − 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм,

Ходине − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,

Товстодубове − 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.

Нагадаємо, за добу росіяни з артилерії обстріляли понад 20 населених пунктах Херсонської і ще 20 – Запорізької областей.