Російська армія 7 разів обстріляла прикордоння Чернігівщини та Сумщини

За добу російська армія 7 разів обстріляла прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.
Всього протягом доби нараховано 78 вибухів.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Янжулівка − 30 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
- Блешня − 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
- Грем’яч − 18 приходів, ймовірно ствольна артилерія,
- Діброва − 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія,
- Гай − 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область
Шосткінський район:
- Сидорівка − 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм,
- Ходине − 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм,
- Товстодубове − 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення немає.
Нагадаємо, за добу росіяни з артилерії обстріляли понад 20 населених пунктах Херсонської і ще 20 – Запорізької областей.